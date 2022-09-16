Війська рф обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині. Загинули двоє людей
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- Анна Холоднова
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Військові рф обстріляли Дніпропетровську область та вбили двох чоловіків у Великій Костромці. Їм було 48 та 52 роки.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
Також є поранений. Зараз він у лікарні. Стан постраждалого медики оцінюють як середньої тяжкості.
За словами Резніченка, по обіді 16 вересня російська армія обстріляла Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Окупанти поцілили по центру Великої Костромки. У селі є руйнування. Масштаби наразі з’ясовують.
- 16 вересня окупанти знову вдарили по Кривому Рогу, зруйнувавши частину водної інфраструктури. Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки обстрілів.