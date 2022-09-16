Війська рф обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині. Загинули двоє людей

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Військові рф обстріляли Дніпропетровську область та вбили двох чоловіків у Великій Костромці. Їм було 48 та 52 роки.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Також є поранений. Зараз він у лікарні. Стан постраждалого медики оцінюють як середньої тяжкості.

За словами Резніченка, по обіді 16 вересня російська армія обстріляла Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Окупанти поцілили по центру Великої Костромки. У селі є руйнування. Масштаби наразі з’ясовують.