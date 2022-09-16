На півдні ЗСУ знищили 71 окупанта та вдарили по скупченнях техніки росіян
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Українські військові за минулу добу на південному фронті знищили 71 російського окупанта та 27 одиниць техніки росіян.
Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
Загалом ЗСУ знищили:
- 5 танків;
- 14 одиниць автобронетехніки;
- реактивну систему залпового вогню «Град»;
- самохідну артилерійсько-мінометну установку «Нона-С»;
- самохідну артустановку «Гвоздика»;
- зенітну самохідну установку «Шилка»;
- дві гаубиці «Мста-Б»;
- два міномети калібру 120 мм.
Також Сили оборони України завдали 9 ударів і виконали понад 330 вогневих завдань по зосередженню живої сили, озброєння та техніки ворога.
ЗСУ атакували склад боєприпасів в Бериславському районі, Каховський міст, пʼять понтонних переправ біля Дарʼївки, Садового та Нової Каховки.
- Сили оборони України від початку контрнаступу у вересні звільнили вже понад 8 тисяч квадратних кілометрів. На половині з цих територій ще тривають стабілізаційні заходи.