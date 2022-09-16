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На півдні ЗСУ знищили 71 окупанта та вдарили по скупченнях техніки росіян

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»

Українські військові за минулу добу на південному фронті знищили 71 російського окупанта та 27 одиниць техніки росіян.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Загалом ЗСУ знищили:

Також Сили оборони України завдали 9 ударів і виконали понад 330 вогневих завдань по зосередженню живої сили, озброєння та техніки ворога.

ЗСУ атакували склад боєприпасів в Бериславському районі, Каховський міст, пʼять понтонних переправ біля Дарʼївки, Садового та Нової Каховки.