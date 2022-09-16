Київське «Динамо» поступилось АЕКу у матчі Ліги Європи

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Tribuna.com

Київське «Динамо» програло другому турі групового етапу Ліги Європи проти кіпрського АЕКу. Матч завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол забив Адам Дюрчо на восьмій хвилині зустрічі.

Паралельний матч квартету В Ліги Європи між французьким «Ренн» та турецьким «Фенербахче» закінчився вничію — 2:2.