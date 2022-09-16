Київське «Динамо» поступилось АЕКу у матчі Ліги Європи
- Автор:
- Анна Холоднова
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Tribuna.com
Київське «Динамо» програло другому турі групового етапу Ліги Європи проти кіпрського АЕКу. Матч завершився з рахунком 0:1.
Єдиний гол забив Адам Дюрчо на восьмій хвилині зустрічі.
Паралельний матч квартету В Ліги Європи між французьким «Ренн» та турецьким «Фенербахче» закінчився вничію — 2:2.
- 8 вересня Київське «Динамо» програло в першому турі групового етапу Ліги Європи турецькому клубу «Фенербахче». Зустріч на стадіоні «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» завершилась із рахунком 2:1.