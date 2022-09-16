Папа Римський назвав постачання зброї Україні морально прийнятним

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Catholic Church England and Wales / Flickr

Папа Римський Франциск заявив, що постачати зброю Україні морально прийнятно, тому що це допомагає країні захиститися від російської агресії.

Про це пише Reuters.

У розмові з журналістами на борту літака, який повертався з Казахстану, Франциск також закликав Київ бути відкритим до можливого діалогу.

Відповідаючи на питання, чи є морально правильним для інших держав постачання зброї в Україну, понтифік відповів: «Це політичне рішення, яке може бути морально прийнятним, якщо воно зроблено в умовах моралі».

Він пояснив, що принципи «Справедливої ​​війни» римо-католицької церкви дозволяють використання смертоносної зброї для самозахисту від держави-агресора.

«Самооборона — це не тільки закон, але й вияв любові до Батьківщини. Хто не захищає себе, хто щось не захищає, той її не любить», — сказав Папа Римський.

Пояснюючи різницю між моральним та аморальним постачанням зброї іншій країні, Франциск сказав:

«Це може бути аморальним, якщо наміром є спровокувати нову війну, продати або скинути зброю, яка [країні] більше не потрібна. Мотивація — це те, що значною мірою визначає моральність цієї дії», — сказав він.