Папа Римський назвав постачання зброї Україні морально прийнятним
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Catholic Church England and Wales / Flickr
Папа Римський Франциск заявив, що постачати зброю Україні морально прийнятно, тому що це допомагає країні захиститися від російської агресії.
Про це пише Reuters.
У розмові з журналістами на борту літака, який повертався з Казахстану, Франциск також закликав Київ бути відкритим до можливого діалогу.
Відповідаючи на питання, чи є морально правильним для інших держав постачання зброї в Україну, понтифік відповів: «Це політичне рішення, яке може бути морально прийнятним, якщо воно зроблено в умовах моралі».
Він пояснив, що принципи «Справедливої війни» римо-католицької церкви дозволяють використання смертоносної зброї для самозахисту від держави-агресора.
«Самооборона — це не тільки закон, але й вияв любові до Батьківщини. Хто не захищає себе, хто щось не захищає, той її не любить», — сказав Папа Римський.
Пояснюючи різницю між моральним та аморальним постачанням зброї іншій країні, Франциск сказав:
«Це може бути аморальним, якщо наміром є спровокувати нову війну, продати або скинути зброю, яка [країні] більше не потрібна. Мотивація — це те, що значною мірою визначає моральність цієї дії», — сказав він.
- 30 серпня пресслужба Святого Престолу випустила комюніке, де заявила, що Папа Римський Франциск засуджує війну, яку росія розпочала проти України, а його заяви на цю тему не варто розцінювати як політичну позицію.