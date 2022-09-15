«Вʼязні у камерах тижнями кричали і вмирали від катувань». Парамедик Тайра розповіла Гельсінській комісії про російський полон

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Звільнена з полону парамедик Юлія «Тайра» Паєвська розповіла Гельсінській комісії про те, що їй довелося пережити у полоні російських окупантів.

Про це пише The Guardian.

Тайра перерахувала для комісії деякі звірства, свідком яких стала в Маріуполі та в полоні. Зокрема, сказала про вагітних полонених — про їхню долю наразі нічого не знають ні рідні, ні держава.

Паєвська розповіла про семирічного хлопчика із кульовими пораненнями, який загинув у неї на колінах, тому що врятувати його було неможливо. Також парамедикиня бачила мертву дитину на руках у матері та бійця, якого били три години, а потім кинули в підвал, як мішок. І лише через день до нього хтось прийшов.

За її словами, вʼязні у камерах тижнями кричали і вмирали від катувань без будь-якої медичної допомоги, а також про бранців, яких змусили зняти одяг перед тортурами.

Тайра розповіла, як бачила смерті своїх друзів, авіаудари по лікарнях і житлових кварталах та повний поранених військових та цивільних госпіталь, у якому закінчилися анестетики та антибіотики. А також — палаючі машини з палаючими людьми в них.

На очах у парамедикині поліцейські діставали з-під завалів понівечених до невпізнання жінок і дітей, люди набирали воду з калюж, а собаки тягали відірвані людські кінцівки містом.

Одного разу під час катувань російський військовий запитав Юлію: «Ви знаєте, чому ми це робимо з вами?». «Тому що ти можеш», — відповіла Паєвська.