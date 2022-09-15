МАГАТЕ у своїй резолюції вимагає від росії вивести війська із ЗАЕС

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Рада Міжнародного агентства з атомної енергії прийняла резолюцію, яка вимагає від росії вивести війська із Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Reuters.

У цьому документі агентство закликає росію «негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного обʼєкта в Україні». Резолюцію прийняли 26 голосами за. Проти проголосували росія та Китай, а Єгипет, Південна Африка, Сенегал, Бурунді, Вʼєтнам, Індія та Пакистан утрималися.

Це уже друга резолюція, яку прийняла МАГАТЕ після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого. Перший документ прийняли у березні, перед тим, як російські війська окупували ЗАЕС.

«Вже наступного дня рф відкинула цей заклик, захопивши Запорізьку атомну електростанцію. Росія розглядає цивільну інфраструктуру України як військову нагороду, прагнучи позбавити Україну контролю над власними енергетичними ресурсами та використовувати АЕС як військову базу для бойових дій проти України», — йдеться у заяві США.