МАГАТЕ у своїй резолюції вимагає від росії вивести війська із ЗАЕС
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Getty Images
Рада Міжнародного агентства з атомної енергії прийняла резолюцію, яка вимагає від росії вивести війська із Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомляє Reuters.
У цьому документі агентство закликає росію «негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного обʼєкта в Україні». Резолюцію прийняли 26 голосами за. Проти проголосували росія та Китай, а Єгипет, Південна Африка, Сенегал, Бурунді, Вʼєтнам, Індія та Пакистан утрималися.
Це уже друга резолюція, яку прийняла МАГАТЕ після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого. Перший документ прийняли у березні, перед тим, як російські війська окупували ЗАЕС.
«Вже наступного дня рф відкинула цей заклик, захопивши Запорізьку атомну електростанцію. Росія розглядає цивільну інфраструктуру України як військову нагороду, прагнучи позбавити Україну контролю над власними енергетичними ресурсами та використовувати АЕС як військову базу для бойових дій проти України», — йдеться у заяві США.
- 1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Голова агентства Рафаель Гроссі розповів, що на станції залишаються шестеро співробітників МАГАТЕ. Делегація агентства «побачила все, що хотіла побачити в першу чергу». Гроссі заявив, що бачив «залишки снарядів на будівлях — це означає, що фізична цілісність обʼєктів була порушена». Однак переважна більшість систем захисту та безпеки на станції працюють у «відносно доброму стані».
- 5 вересня чотири із шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції, два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі. Того ж дня на Запорізькій АЕС вимкнули останню лінію, яка зʼєднувала станцію з енергосистемою України.
- 6 вересня Міжнародне агентство з атомної енергії опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію: організація підтвердила, що на ній справді перебуває російська військова техніка, і закликала негайно припинити обстріли, щоб уникнути катастрофи.