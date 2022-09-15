США запровадили санкції проти рамзана кадирова та його родини

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Sasha Mordovets / Contributor

США запроваджують санкції проти глави Чечні рамзана кадирова, членів його родини та інших, причетних до війни в Україні.

Про це Міністерство фінансів оголосило 15 вересня.

У списку:

рамзан кадиров та Амінат Ахмадова, яку називають його третьою дружиною;

доньки Айшат Кадирова, Карина Кадирова і Табарик Кадирова;

Фатіма Хузуєва — її називають таємною другою дружиною кадирова;

євген балицький — «гауляйтер» Запорізької області;

володимир рогов — так званий член головної ради Запорізької області, колаборант;

едді астанін — глава центрального депозитарію цінних паперів росії;

володимир бандура — міський голова Святогірська Донецької області, який співпрацював з росіянами;

володимир беспалов — «віцепремʼєр» у псевдоуряді окупованої Херсонщини;

андрій долгополов — «глава» Київського районного суду у Сімферополі;

володимир ємельяненко — колишній депутат держдуми, який став «заступником голови адміністрації [окупованої] Запорізької області»;

антон кольцов — голова «уряду» російської окупаційної адміністрації Запорізької області.

14 вересня Рада Європейського Союзу продовжила термін дії санкцій щодо відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців — до 15 березня 2023 року.