Новини

США запровадили санкції проти рамзана кадирова та його родини

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Sasha Mordovets / Contributor

США запроваджують санкції проти глави Чечні рамзана кадирова, членів його родини та інших, причетних до війни в Україні.

Про це Міністерство фінансів оголосило 15 вересня.

У списку:

14 вересня Рада Європейського Союзу продовжила термін дії санкцій щодо відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців — до 15 березня 2023 року.