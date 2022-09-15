У США винайшли безболісні та безкровні татуювання. Їх можна зробити самостійно

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Georgia Institute of Technology

У США науковці створили безболісні та безкровні татуювання. Їх можна робити швидко та самостійно.

Про це пише The Guardian.

Зазвичай для татуювання використовують великі голки, які проколюють шкіру від 50 до 3 000 разів на хвилину. Команда Georgia Tech виготовила мікроголки з чорнила для татуювання, яке міститься у розчинній матриці. Їх розташовують у формі певного візерунка. Кожна голка діє як піксель — за допомогою цієї технології можна зробити зображення будь-якої форми у різних кольорах без болю та кровотечі.

Дослідження показало, що такі татуювання можуть триматися щонайменше рік. Імовірно, їх можна зробити постійними. Крім того, мікроголки можна заправляти чорнилом для тимчасового татуювання.

Команда, яка розробила цей спосіб, сподівається, що його можна буде використовувати не лише у медицині, а й у тату-салонах, щоб забезпечити відвідувачам комфортне татуювання.

«Хоча деякі люди готові прийняти біль і час, необхідні для татуювання, ми подумали, що інші нададуть перевагу татуюванню, яке просто втискається в шкіру і не завдає болю», — сказав професор Марк Праусніц, який керував роботою у Технологічному інституті Джорджії.