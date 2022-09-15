На звільнених територіях будують оборонні споруди на випадок повторного вторгнення
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Денис Шмигаль
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на звільнених українських територіях удосконалять фортифікаційні споруди і збудують нові.
«На деокупованих територіях негайно створюють фортифікаційні споруди для того, щоб їх захистити від повторного захоплення», — сказав Шмигаль на пресконференції.
Премʼєр зазначив, що подекуди вже є оборонні споруди, але влада робить їх більш правильними та капітальними.
Перед цим міністр оборони України Олексій Резніков наголошував, що Україні необхідно захистити від можливої контратаки росії величезну територію, яку Сили оборони відвоювали за останній час.
- Сили оборони України від початку контрнаступу у вересні звільнили вже понад 8 тисяч квадратних кілометрів. На половині з цих територій ще тривають стабілізаційні заходи.