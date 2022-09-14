Країни-кредитори відтермінували виплати боргу України до кінця 2023 року

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Група кредиторів України призупинила обслуговування боргу до кінця 2023 року.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів США.

У заяві американського Мінфіну зазначили, що таке відтермінування послабить тиск на Україну й дозволить уряду збільшити соціальні та економічні витрати перед обличчям невиправданої і неспровокованої агресії росії.

«Сьогодні ми виконали наше зобовʼязання перед Україною щодо відстрочки обслуговування боргу, що дозволить уряду України спрямувати додаткові ресурси на внутрішні потреби та добробут українського народу. Як і наша бюджетна підтримка України на загальну суму $8,5 мільярда, відстрочка обслуговування боргу є ще одним способом, яким Сполучені Штати підтримують Україну в її боротьбі проти жорстокої війни росії», — заявила міністр фінансів Джанет Л. Єллен.

Вона закликала всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів також підтримати Україну.

До групи кредиторів України входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. У групі спостерігачів — Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.