Росія збільшила кількість ракетних носіїв у Чорному морі
- Автор:
- Софія Телішевська
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На бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях російська федерація тримає 17 кораблів і катерів, серед яких є шість носіїв крилатих ракет «Калібр».
Про це повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ.
Станом на 14 вересня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають шість ворожих носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп — 40 ракет.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів і катерів, а в Середземному морі — пʼять носіїв крилатих ракет «Калібр».
- Напередодні в Чорному морі поблизу узбережжя Криму маневрували 12 бойових російських кораблів, серед яких було чотири носії понад 30 крилатих ракет «Калібр».