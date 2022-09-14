Голова Єврокомісії їде до Києва — хоче обговорити єдиний ринок і підʼєднання України до роумінгу ЄС

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Getty Images / «Бабель»

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу відвідає Київ для переговорів з президентом Володимиром Зеленським.

Про це вона написала у Twitter.

У столиці Україні фон дер Ляєн обговорить з Зеленським відкриття доступу України до спільного європейського ринку та підʼєднання України до роумінгу ЄС.