На киргизько-таджицькому кордоні сталася стрілянина. Сторони перейшли до переговорів
- Автор:
- Софія Телішевська
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На кордоні Киргизстану та Таджикистану знову сталася перестрілка між прикордонниками.
Про це повідомила Прикордонна служба киргизького Державного комітету національної безпеки, передає «Радіо Свобода».
Представник пресслужби розповів, що в місцевості Булак-Баші Баткенської області киргизький прикордонний наряд зустрів прикордонників Таджикистану, які зайняли бойові позиції на неузгодженій ділянці держкордону. Ці дії киргизи трактували як порушення домовленостей, а тому вимагали, щоб таджики покинули територію — натомість ті відкрили вогонь.
Друга сторона у відповідь застосувала зброю, почалася стрілянина.
Таджицькі прикордонники застосували міномети. За попередніми даними, із киргизького боку поранених немає. Сторони перейшли до переговорів.
- Ділянка кордону між Таджикистаном і Киргизстаном час від часу стає зоною конфліктів між місцевим населенням або прикордонниками двох країн. Основна причина — неделімітовані ділянки, на яких неможливо визначити, де пролягає межа між державами. За даними Комітету держбезпеки Киргизстану, спільний кордон з Таджикистаном становить 972 кілометри, з них узгоджені 519, а неузгодженими залишаються 375 кілометрів.