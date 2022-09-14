Джо Байден: ЗСУ досягли значного прогресу, але попереду ще «довгий шлях»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Президент США вважає, що поки зарано говорити, наскільки переломним є розвиток подій в Україні, однак контрнаступ ЗСУ називає однозначним прогресом.
Про це Джо Байден сказав під час відвідин штату Делавер, передає пресслужба Білого дому.
На прохання сказати, чи вважає він нинішній момент у війні в Україні переломним, американський лідер зауважив: «На це запитання зараз немає відповіді. Важко сказати».
За його словами, українці досягли значного прогресу. «Але я думаю, що це буде довгий шлях», — додав Байден.
- Сили оборони України від початку контрнаступу у вересні звільнили уже понад 8 тисяч квадратних кілометрів. На половині з цих територій тривають стабілізаційні заходи.