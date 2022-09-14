За два тижні ЗСУ звільнили майже 8 000 км² території

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Сили оборони України від початку контрнаступу у вересні звільнили уже понад 8 тисяч квадратних кілометрів. На половині з цих територій ще тривають стабілізаційні заходи.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Під час зачистки території фахівці виявляють залишки окупантів, диверсійних груп, затримують колаборантів і «повертають повну безпеку». Прикордонникам доручили забезпечити охорону державного кордону на звільнених ділянках.

Зеленський наголосив, що разом з українськими військами на деокуповану територію «повертається і звичайне нормальне життя». Так, у Балаклії та Граковому вже почали видавати пенсії одразу за пʼять місяців, що тривала окупація.

«І всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати. Україна завжди виконує свої соціальні зобовʼязання перед людьми», — наголосив Зеленський.