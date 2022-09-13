Уряд схвалив проект державного бюджету на 2023 рік. Що він передбачає?

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів України схвалив проект державного бюджету на 2023 рік.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За попередньою інформацією, доходи бюджету становитимуть 1,28 трильйонів гривень, а видатки — 2,57 трильйонів гривень. Дефіцит бюджету очікують на рівні 1,29 трильйонів за рік.

Прогнозований ВВП на 2023 рік заклали на рівні 6371,3 мільярдів гривень. У проєкті бюджету очікують зростання економіки на 4,6% у реальному вираженні. Інфляція +30%.

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум не зміняться. Вони становитимуть 6 700 та 2 589 грн.

На потреби безпеки та оборони виділили 1 006 мільярдів гривень. На соціальних захист і соцзабезпечення піде 408,9 мільярдів гривень. На підтримку ветеранів війни заклали 6,8 мільярдів гривень, а на освіту — 155 мільярдів гривень.

На медицину виділили 175,7 мільярдів гривень. На території, які зазнали впливу збройної агресії росії витратять 23,9 мільярдів гривень, для ліквідації наслідків виділили 19,4 мільярдів гривень.

Також, за даними Железняка, влада скоротила видатки на утримання органів влади ( сектору безпеки і оборони) на 11,6 мільярдів гривень.

«Завтра чекаємо на реєстрацію у парламенті і починається бюджетний процес, а саме: надання пропозицій нардепів до 1 жовтня та голосування у першому читанні до 20 жовтня», — зазначив нардеп.