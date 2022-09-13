Reuters: Росіян та білорусів не запросили на похорон королеви Єлизавети ІІ
- Автор:
- Анна Холоднова
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David Dibert / Unsplash
Велика Британія не запросила представників росії, білорусі та Мʼянми на державний похорон королеви Єлизавети ІІ, який відбудеться наступного понеділка.
Про це Reuters повідомило джерело в Уайтхолі.
Це стане ще одним кроком Британії до ізоляції росії та її союзника білорусі у відповідь на війну росії проти України. Мʼянма та її військові також потрапили під британські санкції, оскільки Лондон посилює підтримку громади рохінджа у країні.
За даними журналістів, на похорон королеви у Лондоні приїдуть близько 500 іноземних високопосадовців. Запрошення уже надіслали лідерам більшості країн, з якими Велика Британія підтримує дипломатичні відносини.
Свій візит уже підтвердили президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден та премʼєр-міністри Канади, Австралії та Нової Зеландії.
- Видання Politico з посиланням на власні джерела писало, що лідерам світових держав та їхнім партнерам, які прибудуть до Великої Британії на похорон королеви Єлизавети ІІ, заборонили користуватися приватним транспортом. На місце поховання їх привезуть автобусами.