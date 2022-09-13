В Україні арештували майно російських та білоруських компаній майже на 300 мільйонів гривень. Зокрема, гелікоптер — його передадуть ЗСУ

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telegram / Офіс Генерального прокурора

В Україні арештували майно російських та білоруських підприємств вартістю майже 300 мільйонів гривень у рамках досудового розслідування за фактом колабораціоністської діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Серед арештованого майна є гелікоптер, частини несучих гвинтів для нього, а також авіаційний турбореактивний двигун.

telegram / Офіс Генерального прокурора

До початку повномасштабної війни росії проти України це обладнання ввезли на декілька українських підприємств для ремонту на замовлення міноборони білорусі, а також білоруських та російських підприємств.

Арештоване майно передадуть на потреби ЗСУ.