Глава МЗС України назвав три аргументи, чому США не визнають росію країною-спонсором тероризму

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба аргументував, чому США досі не визнали росію країною-спонсором тероризму.

В інтервʼю «РБК-Україна» міністр наголосив, що Україна розуміє позицію США, але не поділяє її.

Перший аргумент полягає в тому, що коли державу оголошують спонсором тероризму, то її активи на території США відкриваються для судових позовів громадян США та юридичних осіб, а також їх можна отримати як компенсацію за ті чи інші дії.

«Аргумент Сполучених Штатів, що інакше ці кошти замість того, щоб піти в перспективі на відновлення України, потраплять сюди. Це дуже хиткий аргумент, тому що зараз у США немає механізму, як передати ці гроші на відновлення України», — сказав він.

За його словами, США також не хочуть, щоб їхні друзі та союзники, насамперед у Європі, потрапили під вторинні американські санкції.

«Тобто як це працює: якщо ти держава-спонсор тероризму, то США отримують право застосовувати санкції проти юридичних осіб третіх країн, які мають справи з країною-спонсором тероризму. Наприклад, якісь європейські партнери США. Але ми підкреслюємо, що застосовувати вторинні санкції — це не обовʼязок, а право», — підкреслив Кулеба.

Третій аргумент полягає у тому, що сукупний перелік критеріїв для визнання держави спонсором тероризму виписаний таким чином, що росія під нього не підпадає. «Ми теж говоримо, що це не працює, тому що є, наприклад, терористична організація «Вагнера», яка безпосередньо спонсорується російською державою і яка діє не тільки в Україні, але й у країнах Африки», — зазначив міністр.