Вірменія та Азербайджан домовилися про чергове перемирʼя. Вірменський премʼєр каже про 49 загиблих від обстрілів

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Азербайджан і Вірменія за посередництва росії домовилися про чергове перемирʼя. Країни звинуватили одна одну у провокаціях.

Відповідна заява міститься на сайті російського МЗС.

«Розраховуємо, що досягнута в результаті російського посередництва домовленість про припинення вогню з 09:00 за московським часом 13 вересня цього року буде виконуватись у повному обсязі», — зазначили там.

У росії також знову закликали обидві країни вирішувати конфлікт дипломатичним шляхом, зокрема щодо визначення кордонів.

Водночас премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що під час нічних обстрілів із боку Азербайджану загинули 49 людей. Він каже, що азербайджанська сторона хоче представити це як відповідь на провокації.

«Станом на зараз у нас є 49 загиблих, підтверджених Міністерством оборони, але я також повинен зазначити, що це число, на жаль, не остаточне», — заявив він.