Координаційний центр погодив вихід з українських портів ще семи суден із продовольством

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Спільний координаційний центр дозволив семи суднам із кукурудзою та пшеницею вийти з українських портів у рамках чорноморської зернової ініціативи, повідомляє ООН.

«СКЦ санкціонував вихід семи суден, які перевозять загалом 213 243 тонни зерна та інших продуктів АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи», — йдеться в повідомленні.

В ООН уточнили, що судна Captain Dimitrios (65 тисяч тонн кукурудзи), Super Saka (29 тисяч тонн пшениці та 21 тисяча тонн кукурудзи), Fanaria (18 тисяч тонн пшениці) попрямують до Іспанії.

Судна Propus (8,5 тисячі тонн кукурудзи), Ata Ocean (6,3 тисячі тонн соняшникової олії) та Greifswald (492 тонни кукурудзи) планують вирушити до Туреччини. Судно Yada Team доставить до Ізраїлю 64 951 тонну кукурудзи.

Станом на 12 вересня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих із трьох українських портів, становить 2 721 168 тонн. Загалом на цей час схвалений рух 269 суден — 147 з них прибувають в українські порти і 122 з українських портів.