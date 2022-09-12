У Перу відновлюють дамби стародавніх індіанців для боротьби з посухою

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Reuters

У перуанському районі Пампаромас через посуху почали відновлювати греблі стародавніх індіанців, збудовані у доколоніальну епоху.

Про це пише Reuters.

Щорічний сухий сезон в Андах триває між травнем і вереснем, але фермери Пампаромаса кажуть, що за останні пару років дощі йшли особливо рідко. Це може зіпсувати врожай ячменю, люцерни та коренеплодів.

Голова району Гільєрмо Пальмадера звернувся по допомогу до археологів. Науковець з Університету Буенос-Айресу Кевін Лейн ідентифікував 18 покинутих дамб, побудованих у Пампаромасі ще до іспанської колонізації Америки. Лейн запропонував відремонтувати стару дамбу.

За фінансової підтримки німецького фонду місцеві фермери побудували триметрову дамбу на старих руїнах на висоті 4 600 м над рівнем моря, використовуючи каміння, глину та сучасні матеріали, такі як геотекстиль — цей матеріал використовують у місцях, де часті землетруси і є значні коливання температури.

Реконструкція обійшлася у $100 тисяч. За попередніми оцінками, будівництво бетонної дамби могло коштувати $1 мільйон.

Після завершення будівництва дамби місцеві мешканці розраховують набрати 15 тисяч кубометрів води.