Державні органи Чорногорії зазнали масштабної кібератаки. За нею може стояти росія

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Компʼютерні системи уряду Чорногорії вийшли з ладу через масштабну кібератаку, яка почалася приблизно 20 серпня.

Про це пише Associated Press.

Експерти описують цю атаку як безпрецедентну за своєю інтенсивністю та найтривалішу в новітній історії країни. Через неї постраждали державні інформаційні онлайн-платформи, під ризиком опинилася основна інфраструктура Чорногорії, зокрема, банки, системи водопостачання та електроенергії.

«Близько 20 днів ми стикаємося з серйозними викликами, повʼязаними з кібератакою, і вся державна система, система державного управління та система надання послуг громадянам функціонують на досить обмеженому рівні», — сказав міністр оборони Чорногорії Рашко Конєвич.

Посадовці Чорногорії заявили, що атаку, ймовірно, здійснила російськомовна кібергрупа. Відповідальність за частину атаки взяли на себе хакери з організації Cuba ransomware. Вони стверджують, що створили спеціальний вірус для атаки під назвою Zerodate.

Агентство національної безпеки Чорногорії поклало відповідальність за напад безпосередньо на росію.

«У таких атаках зазвичай беруть участь організації, які є маскою для державних спецслужб», — сказав Конєвич, додавши, що повʼязані з НАТО дані Міністерства оборони захищені «особливим чином», тоді як інші можливі витоки інформації наразі «розслідуються».

Зараз кіберфахівці з кількох країн намагаються допомогти відновити компʼютерну систему уряду Чорногорії та знайти докази того, хто стоїть за атакою.