У Міненергетики розповіли, що від ударів росіян по ТЕС та підстанціях загинули четверо енергетиків
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Герман Галущенко / Facebook
Унаслідок російських ударів по енергетичних обʼєктах України загинули четверо людей. Ще три отримали поранення.
Про це у своєму Facebook написав міністр енергетики Герман Галущенко.
«Було обстріляно Зміївську ТЕС та три підстанції високої напруги, знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено 2 повітряні лінії 750 кВ, 5 повітряних ліній 330 кВ. Сотні тисяч українців залишались без світла на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Донеччині», — зазначив він.
За його словами, вже за 40 хвилин світло почало повертатися, а за 4,5 години енергетики відновили живлення всіх основних ліній. Наразі залишаються знеструмленими на Сумщині 1,7 тисяч людей, на Дніпропетровщині — близько 3 тисяч, на Харківщині — 12 тисяч.
«Що ми можемо (і робимо!) для протистояння наслідкам таких атак — це прискорення реагування, відпрацювання механізмів резервного заживлення, забезпечення матеріалами для цього і організація взаємодопомоги всіх компаній енергосектору — для максимальної ефективності і швидкості роботи», — розповів Галущенко.
- Напередодні російські війська обстріляли Харківську ТЕЦ-5 — одну з найбільших теплоелектроцентралей в Україні, що поблизу села Подвірки Дергачівського району Харківщини.
- Внаслідок російських обстрілів світлопостачання (а подекуди й водопостачання) зникло в Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та частково Донецькій і Запорізькій областях. Наразі його поступово відновлюють.