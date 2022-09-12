У Міненергетики розповіли, що від ударів росіян по ТЕС та підстанціях загинули четверо енергетиків

Новини

Герман Галущенко / Facebook

Унаслідок російських ударів по енергетичних обʼєктах України загинули четверо людей. Ще три отримали поранення.

Про це у своєму Facebook написав міністр енергетики Герман Галущенко.

«Було обстріляно Зміївську ТЕС та три підстанції високої напруги, знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено 2 повітряні лінії 750 кВ, 5 повітряних ліній 330 кВ. Сотні тисяч українців залишались без світла на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Донеччині», — зазначив він.

За його словами, вже за 40 хвилин світло почало повертатися, а за 4,5 години енергетики відновили живлення всіх основних ліній. Наразі залишаються знеструмленими на Сумщині 1,7 тисяч людей, на Дніпропетровщині — близько 3 тисяч, на Харківщині — 12 тисяч.

«Що ми можемо (і робимо!) для протистояння наслідкам таких атак — це прискорення реагування, відпрацювання механізмів резервного заживлення, забезпечення матеріалами для цього і організація взаємодопомоги всіх компаній енергосектору — для максимальної ефективності і швидкості роботи», — розповів Галущенко.