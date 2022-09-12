Офіс генпрокурора підтвердив затримання ексглави управління СБУ в Харківській області. У чому його звинувачують?

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Kharkiv Today

Правоохоронці затримали колишнього начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна за підозрою в державній зраді.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 24 лютого Дудін із власної ініціативи почав діяти на шкоду обороноздатності та державній безпеці України. Він перешкоджав роботі єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони і не виконував завдань, покладених на управління СБУ.

«Також він вчинив багатоетапні дії, направлені на усунення голови Харківської обласної військової адміністрації від виконання обов’язків», — заявляє ОГП.

Окрім того, як співробітник-військовослужбовець СБУ, Дудін перебував у підпорядкуванні командувача угруповання військ «Харків». Намагаючись ухилитися від військової служби, він самовільно та незаконно перебував за межами Харківської області. Дудін не брав участі у виконанні бойових розпоряджень командувача та виконанні завдань, пов’язаних із організацією контррозвідувальної і контрдиверсійної діяльності в Харківській області, а також участі в обороні Харкова.