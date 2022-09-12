Уночі росіяни знову вдарили по Харкову, є загиблий

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Близько опівночі 12 вересня росіяни знову вдарили по Харкову, обстрілявши житловий будинок у Новобаварському районі. Дім частково зруйнований.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

На даний момент відомо про одного загиблого та двох постраждалих.

Також мер уточнив, що вночі в місті відновили водопостачання. Метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі.

Напередодні російські війська відкривали вогонь по критичній цивільній інфраструктурі України. Зокрема, обстріляли Харківську ТЕЦ-5 — одну з найбільших теплоелектроцентралей в Україні, що поблизу села Подвірки Дергачівського району Харківщини.

Внаслідок російських обстрілів світлопостачання (а подекуди і водопостачання) зникло у Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та частково Донецькій і Запорізькій областях. Наразі його поступово відновлюють.