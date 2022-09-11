Правоохоронці затримали колишнього очільника СБУ Харківщини
- Автори:
- Оксана Коваленко, Олексій Ярмоленко
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Kharkiv Today
Українські правоохоронці затримали колишнього голову Управління СБУ Харківської області Романа Дудіна. Його публічно розкритикував та звільнив президент Володимир Зеленський у травні 2022 року.
Цю інформацію «Бабелю» підтвердило джерело в правоохоронних органах.
За даними джерел, Дудіна підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби. Слідство вважає, що він перешкоджав організовувати оборону регіону.
29 травня президент Володимир Зеленський під час візиту в Харківську область звільнив начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна. Він заявив, що зробив це через те, що Дудін «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто».
- Нагадаємо, 16 липня правоохоронці затримали колишнього очільника управління СБУ у Криму Олега Кулініча. Президент Володимир Зеленський призначив Кулініча головою Управління СБУ у Криму в жовтні 2020 року, а 2 березня 2022 року звільнив його.
- Після затримання Кулініча президент Зеленський відсторонив генпрокурора Ірину Венедіктову й усунув від виконання обовʼязків голову СБУ Івана Баканова. Згодом Рада їх звільнила.
- У ДБР повідомили, що Кулініч співпрацював зі спецслужбами рф і передавав їм секретну інформацію. Також він був учасником злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України.