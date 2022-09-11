Правоохоронці затримали колишнього очільника СБУ Харківщини

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Kharkiv Today

Українські правоохоронці затримали колишнього голову Управління СБУ Харківської області Романа Дудіна. Його публічно розкритикував та звільнив президент Володимир Зеленський у травні 2022 року.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердило джерело в правоохоронних органах.

За даними джерел, Дудіна підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби. Слідство вважає, що він перешкоджав організовувати оборону регіону.

29 травня президент Володимир Зеленський під час візиту в Харківську область звільнив начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна. Він заявив, що зробив це через те, що Дудін «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто».