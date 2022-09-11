Росіяни за добу втратили близько 400 військових та понад 80 одиниць техніки

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«Бабель»

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 11 вересня:

52 650 військових знищено (+400 за добу);

2 154 танки (+18);

4 617 бойових броньованих машин (+33);

1 263 артилерійські системи (+4);

311 реактивних систем залпового вогню;

162 засоби протиповітряної оборони;

242 літаки (+3);

213 гелікоптерів (+1);

902 безпілотники (+4);

216 крилатих ракет (+1);

15 кораблів /катерів;

3 445 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+19);

117 одиниць спеціальної техніки (+1);

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.