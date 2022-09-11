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Росіяни за добу втратили близько 400 військових та понад 80 одиниць техніки

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

«Бабель»

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 11 вересня:

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.