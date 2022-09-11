На Донеччині за добу від російських обстрілів загинули 10 мирних мешканців

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Десять мирних мешканців загинули в Донецькій області від обстрілів росіян минулої доби.

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Чотири людини загинули в Покровську, три — у Красногорівці, дві — у Бахмуті та одна — у Райгородку. Ще 19 людей отримали поранення. Кириленко додав, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.