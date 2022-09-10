Молдова не дозволила Air Moldova відновити польоти до росії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Молдові Управління цивільної авіації заборонило державній авіакомпанії Air Moldova виконувати рейси до росії.
Про це 10 вересня повідомив міністр інфраструктури Андрій Спину.
Так, відомство випустило директиву, яка забороняє молдавським авіакомпаніям здійснювати авіарейси на території рф.
- 9 вересня Air Moldova заявила про відновлення з 1 жовтня авіарейсів до Москви. Компанія пояснила, що ухвалила таке рішення після численних звернень громадян Молдови, які хочуть повернутися додому. Крім того, рішення повʼязане з вимогами пасажирів використовувати квитки, придбані в період пандемії та після закриття повітряного простору в лютому. Авіакомпанію Air Moldova приватизували у 2018 році.