Молдова не дозволила Air Moldova відновити польоти до росії

Новини

У Молдові Управління цивільної авіації заборонило державній авіакомпанії Air Moldova виконувати рейси до росії.

Про це 10 вересня повідомив міністр інфраструктури Андрій Спину.

Так, відомство випустило директиву, яка забороняє молдавським авіакомпаніям здійснювати авіарейси на території рф.