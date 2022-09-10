Міністр оборони Резніков: Остаточну модель ленд-лізу ще не сформовано

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що західні партнери України ще формують модель ленд-лізу та узгоджують нюанси цієї військової програми.

Про це він розповів в інтервʼю «РБК-Україна».

«Я вас напевно розчарую, тому що остаточне розуміння, як буде виглядати ленд-ліз, ще народиться. Тому що наші партнери ще остаточно не завершили формувати модель. Тобто прийнято принципове рішення, що ленд-лізу бути, визначено обʼєм грошей за цією програмою і прийнято принципове рішення, що на ці гроші Україна зможе придбати те, що їй потрібно для перемоги в цій війні. А от нюанси і деталі, яким цьому ленд-лізу бути, ще досі обговорюються», — заявив міністр.

За словами Резніков, «ленд-ліз ленд-лізу рознь». Обговорювалися різні моделі, у тому числі звичайний кредит, як під час Другої світової війни для СРСР та Великобританії, проте для України скоріше за все буде інша модель. Деталі міністр розкривати не готовий.

«Щоб я зараз не сказав, воно може у фінальній версії бути трошки іншим. І тут ще важливо, що, скоріш за все, дизайнером остаточної моделі будуть не міністри оборони, а міністри фінансів. Тому що це все ж грошові стосунки», — сказав міністр.