Міністр оборони Резніков: Остаточну модель ленд-лізу ще не сформовано
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що західні партнери України ще формують модель ленд-лізу та узгоджують нюанси цієї військової програми.
Про це він розповів в інтервʼю «РБК-Україна».
«Я вас напевно розчарую, тому що остаточне розуміння, як буде виглядати ленд-ліз, ще народиться. Тому що наші партнери ще остаточно не завершили формувати модель. Тобто прийнято принципове рішення, що ленд-лізу бути, визначено обʼєм грошей за цією програмою і прийнято принципове рішення, що на ці гроші Україна зможе придбати те, що їй потрібно для перемоги в цій війні. А от нюанси і деталі, яким цьому ленд-лізу бути, ще досі обговорюються», — заявив міністр.
За словами Резніков, «ленд-ліз ленд-лізу рознь». Обговорювалися різні моделі, у тому числі звичайний кредит, як під час Другої світової війни для СРСР та Великобританії, проте для України скоріше за все буде інша модель. Деталі міністр розкривати не готовий.
«Щоб я зараз не сказав, воно може у фінальній версії бути трошки іншим. І тут ще важливо, що, скоріш за все, дизайнером остаточної моделі будуть не міністри оборони, а міністри фінансів. Тому що це все ж грошові стосунки», — сказав міністр.
- 7 квітня Сенат Сполучених Штатів одноголосно схвалив закон про ленд-ліз для України. 28 квітня Палата представників США ухвалила цей документ, а 9 травня його підписав президент США Джо Байден.
- 9 липня сплив дедлайн, коли президент США Джо Байден мав встановити процедуру до ленд-лізу. Згодом у Білому домі заявили, що наразі США зосереджені на наданні Україні безоплатної військової допомоги — треба використати виділені Конгресом $40 млрд, після цього запрацює ленд-ліз.