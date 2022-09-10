Пентагон закуповує зброю на $1,2 млрд для поповнення запасів
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
David B. Gleason / Flickr
Міністерство оборони США уклало низку контрактів на $1,2 мільярда з виробниками озброєння, щоб поповнити запаси, які були витрачені на Україну.
Про це йдеться в повідомленні Пентагону.
Там пояснили, що дуже багато озброєння і спорядження було передано з військових підрозділів США, і тепер його потрібно поновити, щоб підтримувати боєздатність американських військ.
Пентагон витратить $352 мільйони на заміну ПТРК Javelin, $624 мільйони на заміну зенітних комплексів Stinger і $33 мільйони на заміну систем HIMARS.
У відомстві зазначили, що Україні надали військової допомоги на $14,5 мільярда, але значна частина обладнання вартістю близько $12,5 мільярда була взята безпосередньо з існуючих запасів армії США.
- У вересні Пентагон розкрив деталі військової допомоги Україні на суму до $675 мільйонів. Україна отримає боєприпаси до HIMARS, артилерії, ракети HARM, машини HMMWV та багато іншого.