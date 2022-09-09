Головні події в огляді «Бабеля»: ЗСУ продовжують контрнаступ, окупанти обстріляли Харків, а до Києва приїхав премʼєр Польщі

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Українські війська за останні кілька днів звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

СБУ підтвердила звільнення від окупантів Високопілля та Балаклії Харківської області та опублікувала фото, зроблені бійцями Центру спецоперацій «А». Також українські військові звільнили Волохів Яр. Нацгвардія опублікувала відео підняття українського прапора над селом.

На півдні ЗСУ влучно обстріляли зосередження озброєння та техніки росіян і понтонні переправи в районі Нової Каховки. Мости Херсонщини перебувають під постійним вогнем, тому окупанти не можуть ними користуватися. Підтверджено знищення 59 росіян, трьох реактивних систем «Ураган» і зарядної машини для них, двох самохідних гармат «Піон», гаубиці «Мста-С», трьох мінометних установок, танка Т-72, шести одиниць автотехніки та двох складів з боєприпасами.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що українські військові, ймовірно, протягом трьох діб звільнять Купʼянськ. В ISW стверджують, що геолокаційні кадри показують, що українські сили відвоювали Борщівку та Іванівку вздовж шосе E40. Також ЗСУ, імовірно, звільнили Шевченкове або обійшли населений пункт і просунулися в напрямку Грушівки.

Уночі російські війська обстріляли Салтівський район Харкова, постраждав один із вищих навчальних закладів. Поранена під час обстрілу 53-річна жінка померла в лікарні. Удень у Харкові були «прильоти» з РСЗВ по приватних будинках, у деяких із них зайнялися пожежі. Також «прилетіло» і до дитячого будинку творчості, школи й обʼєкта спортивної інфраструктури. Горить дитячий садок у центральній частині міста. Наразі відомо про щонайменше десять поранених, троє з них — діти.

Окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район. Постраждали дачні будинки та господарські споруди. Поранених і вбитих немає. У Бахмуті за добу через російські обстріли загинули восьмеро цивільних, ще 17 людей дістали поранення. Керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про авіаудар по лікарні Великописарівської громади. Російська авіація вдарила по лікарні, не залітаючи в авіапростір України.

В окупованому Маріуполі під час розчищення території металургійного комбінату ім. Ілліча стався вибух — постраждали чотири місцеві жителі. Маріупольська міськрада повідомляє, що окупанти відправляють розбирати зруйновані ними підприємства не своїх спеціалістів, а звичайних маріупольців.

До Києва прибув премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він проведе низку зустрічей, під час яких обговорюватимуть питання, повʼязані з геополітичною ситуацією та енергетичним ринком, а також енергетичною та військовою безпекою.

Голова місії ООН з прав людини в Україні Матільда Боґнер заявила, що росія не надає доступу до українських військовополонених. Вона додала, що ООН має докази того, що деякі бранці піддавалися тортурам і жорстокому поводженню з боку росіян — це може бути кваліфіковано як воєнні злочини.