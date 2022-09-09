Пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» відновив роботу

Новини

Марієнко Андрій / УНІАН

Польські перевізники прибрали свої вантажівки з вʼїзду на пункт пропуску з боку Дорогуська. Рух транспорту з польської сторони розблоковано. Наразі завершуються перемовини з протестувальниками.

Відновлювати рух почали о 19:00 за київським часом, повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

«Ми досі працюємо над вирішенням підвищення ефективності польських фітосанітарних і ветеринарних служб, але наступні кілька днів напруження на цій ділянці кордону має впасти», — зазначив він.

Найєм додав, що наразі вже досягли домовленостей щодо відкриття в Нижанковичах на початку жовтня ще одного місця перетину кордону для тимчасового виїзду порожніх транспортних засобів, зокрема бензовозів.

«Зі свого боку ми зробили все можливе для вирішення ситуації. Сьогодні від восьмої ранку через пункт пропуску «Устилуг — Зосін» їдуть порожні автівки до Польщі. Напередодні Україна запропонувала пʼять пунктів пропуску на польсько-українському кордоні для виїзду порожніх вантажівок», — резюмував заступник міністра.