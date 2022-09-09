У Києві тестують нову систему оплати в наземному громадському транспорті
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- Анна Холоднова
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У Києві тестують нову систему оплати проїзду в наземному громадському транспорті — банківською карткою.
Про це повідомив заступник мера столиці Петро Оленич.
За його словами, зараз систему тестують у закритому режимі. Які нововведення очікують на пасажирів:
- Для оплати проїзду можна буде прикласти банківську карту або телефон із функцією безконтактної оплати до валідатора.
- Щоб підтвердити оплату за проїзд, треба буде сказати контролеру останні чотири цифри своєї картки, щоб транзакцію можна було ідентифікувати. Або ж показати списання в будь-якому банківському додатку.
Через валідатор можна буде користуватись також карткою киянина. Апарат автоматично перевірятиме, чи є на картці пільга. Оплата через «Київ Цифровий» теж працюватиме.
- Улітку 2020 року Кабмін схвалив проєкт введення у країні єдиного електронного квитка. Він передбачає три етапи. У Києві єдиний електронний квиток для поїздів і громадського транспорту почали продавати у вересні 2020 року.
- 3 вересня київська влада підтримала петицію про запровадження у столичному громадському транспорті можливості оплачувати проїзд банківською карткою.