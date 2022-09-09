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У Києві тестують нову систему оплати в наземному громадському транспорті

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

У Києві тестують нову систему оплати проїзду в наземному громадському транспорті — банківською карткою.

Про це повідомив заступник мера столиці Петро Оленич.

За його словами, зараз систему тестують у закритому режимі. Які нововведення очікують на пасажирів:

Через валідатор можна буде користуватись також карткою киянина. Апарат автоматично перевірятиме, чи є на картці пільга. Оплата через «Київ Цифровий» теж працюватиме.