У селі Мощун Київської області знайшли ще одного цивільного, якого вбили росіяни

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У селі Мощун Київської області неподалік лісу знайшли череп, який був присипаний землею — це останки людини, яку вбили російські військові під час окупації села.

Про це 9 вересня повідомив глава поліції регіону Андрій Нєбитов.

Під час огляду встановили, що кістки черепа мають пошкодження, які можуть свідчити про те, що людину стратили.

Станом на 9 вересня у Київській області знайшли 1 360 тіл цивільних, які загинули під час окупації.