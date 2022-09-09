Суд передав Головному управлінню розвідки $5 млн, арештованих у справі ексміністра агрополітики
- Автор:
- Олег Панфілович
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Telegram / Головне управління розвідки МО України
Вищий антикорупційний суд передав Головному управлінню розвідки $5 мільйонів, заарештованих у справі ексміністра аграрної політики.
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.
«Колегія суддів ВАКС розглянула і задовольнила клопотання прокурора про зняття арешту з цих коштів, та зобовʼязала НАБУ скерувати ці кошти на посилення обороноздатності держави», — йдеться у повідомленні.
Колишній міністр підозрюється у заволодінні коштами Аграрного фонду України, які виділили на закупівлю цукру-піску. Загалом, за перше півріччя поточного року майже 460 млн грн (застави та арештовані активи у справах НАБУ і САП) було перераховано на потреби Збройних сил України.
НАБУ не називає прізвища міністра, але за даними з відкритих джерел, мова йде про очільника Мінагрополітики часів Януковича Миколу Присяжнюка. У червні 2017 року суд арештував у банківських установах України активи Присяжнюка на $5,5 мільйонів.