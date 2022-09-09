У Чорному морі на дрейфуючій міні ледь не підірвався корабель ВМС Румунії

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У Чорному морі на дрейфуючій міні ледь не підірвався корабель Військово-морських сил Румунії.

Про це пише Reuters.

Інцидент стався 8 вересня. ВМС знали про міну і відправили корабель, щоб її знешкодити. Через сильний вітер та хвилі корабель натрапив на міну, і вона підірвалась. Корабель не отримав ушкоджень, як і екіпаж.