«Щоб що?» В Офісі президента відреагували на пропозицію Берлусконі разом із Меркель бути посередником у переговорах України та рф
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Wikipedia
Колишній премʼєр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що міг би виступити посередником у переговорах між Україною та росією.
Про це пише Corriere Della Sera.
«Тільки один спосіб завершити війну в Україні — за допомогою посередництва. Знайти одного-двох протагоністів..., близьких до путіна і здатних вплинути на Зеленського, щоб переконати їх двох дійти згоди», — сказав Берлусконі під час запису програми, яка вийшла на Rai1.
Він додав, що другим посередником могла б бути колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель.
«Я думаю, що пані Ангела Меркель на моєму місці або зі мною могла б бути посередником у діалозі з путіним. З нею я почувався б здатним спробувати його переконати», — зазначив Берлусконі.
В Офісі президента відреагували на цю пропозицію. Радник глави ОП Михайло Подоляк висловився у своєму Twitter:
- 25 вересня в Італії відбудуться парламентські вибори. У них візьме участь найбільша права партія «Вперед, Італіє», яку очолює Сільвіо Берлусконі.