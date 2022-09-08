Американський генерал Міллі: ЗСУ вразили понад 400 російських цілей ракетними системами HIMARS

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Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україна вразила понад 400 російських цілей за допомогою американських реактивних систем HIMARS.

Про це пише Reuters.

«Ми бачимо реальні та вимірювані переваги України у використанні цих систем. Наприклад, українці вразили понад 400 цілей за допомогою HIMARS, і це мало руйнівний ефект», — сказав він журналістам на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.