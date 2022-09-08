Лікарі королеви Єлизавети II стурбовані її станом та рекомендували залишатися під наглядом. До неї виїхав принц Чарльз
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Reuters
Лікарі королеви Єлизавети II оглянули її та висловили стурбованість станом її здоровʼя, їй рекомендували залишатися під медичним наглядом у Балморалі.
Про це Букінгемський палац повідомив 8 вересня.
BBC пише, що принц Чарльз вирушив до Балморалу, герцогиня Корнуольська вже побувала там, а герцог Кембриджський (принц Вільям) у дорозі.
Премʼєр Британії Ліз Трасс заявила, що все Сполучене Королівство «стурбоване новинами з Букінгемського палацу».
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