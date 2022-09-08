Надіслані до Португалії секретні документи НАТО опинилися в даркнеті

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Уряд Португалії заявив про масштабну кібератаку, наслідком якої став витік документів НАТО.

Про це пише Diário de Notícias.

Влада Португалії дізналася про це від посольства США завдяки повідомленню, надіславши повідомлення безпосередньо прем’єр-міністру Антоніу Кошта в серпні минулого року. Американські спеціалісти виявили «сотні документів, надісланих НАТО до Португалії та класифікованих як «Секретно та конфіденційно», на майданчиках у даркнеті.

Повідомляється, що НАТО вимагатиме від португальського уряду пояснень і гарантій, і наступного тижня від імені премʼєр-міністра країни Антоніу Кошта вирушить делегація до штаб-квартири альянсу в Брюсселі для зустрічі високого рівня в Офісі безпеки НАТО.