«Схеми»: Попри санкції, російські танкери продовжують транспортувати нафту до ЄС

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Російські танкери продовжують транспортувати нафту та нафтопродукти до Європейського Союзу, попри запроваджені санкції. Вони вільно заповненими виходять із Чорного моря та повертаються назад вже пустими.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Схеми».

Допомагає росіянам збувати нафту Туреччина. На відміну від Європи турки не запроваджували санкцій проти росії, тому багато російських танкерів безперешкодно прибувають до портів Туреччини. Аналогічно все працює і у зворотному напрямку — турецькі кораблі заходять у російські порти.

Також російські танкери заходять у порти Грузії, яка теж відмовляється вводити санкції проти росії.

Ще одна схема: російські танкери прямують до румунського порту Констанца, але зупиняються за 17—20 миль (27—32 км) від берега. Деякий час вони стоять на місці, а потім повертаються назад вже порожніми, — росіяни в морі перекачують свою нафту на танкери під прапорами Євросоюзу, а потім вже вона доставляється в Європу.

Найбільший вигододобувач цієї схеми — найбагатша людина рф Володимир Лисін. Проти нього санкції запровадила лише Австралія, інші західні країни обмежень не вводили. Через це компанії Лисіна продовжують працювати майже по всьому світу, а їхні танкери перевозять нафту і нафтопродукти.