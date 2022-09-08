Війська білорусі почали навчання біля України та Польщі. Вони відпрацюють «звільнення територій»

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Війська білорусі почали навчання поблизу кордону з Україною і Польщею, а також у Мінській та Вітебській областях.

Міністерство оборони заявило, що військові навчання триватимуть до 14 вересня.

Метою командно-штабних навчань назвали відпрацювання злагодженості підрозділів військ та їх управління. Війська відпрацьовуватимуть ведення дій зі «звільнення захоплених території», взяття під контроль кордонів, авіаційну підтримку військ, а також боротьбу з незаконними формуваннями та диверсійними групами.

Відомство акцентувало на тому, що на активну фазу навчань запросили зарубіжних спостерігачів із військово-дипломатичного корпусу, акредитованих при міністерстві. З яких країн ці спостерігачі — у відомстві не вказали.