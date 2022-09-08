США: Фільтраційні операції в Україні контролюють чиновники адміністрації путіна

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Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що у Сполучних Штатів є докази того, що фільтраційні операції на захоплених територіях України контролюють чиновники адміністрації президента росії путіна.

Про це вона розповіла на засіданні Радбезу ООН, передає Укрінформ.

«Я хочу чітко заявити: Сполучені Штати мають інформацію про те, що чиновники адміністрації президента рф контролюють і координують ці фільтраційні операції. Примусове переміщення або депортація людей, які перебувають під захистом, з окупованих територій на територію країни-окупанта — це серйозне порушення Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення, яке є воєнним злочином», — зазначила Томас-Грінфілд.

Вона додала, що за наявними даними фільтрацію пройшли від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України. І це ті, яких депортували до рф.

За її словами, це все робиться окупаційною владою, щоб підготувати анексію захоплених територій України та провести фіктивні «референдуми».

Представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудвард заявила, що депортацією окупанти намагаються змінити демографічний склад захоплених територій.