Омбудсман Лубінець: росія повернула тіло британського волонтера Пола Урі. На ньому численні порізи та сліди катувань

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Росія та бойовики «днр» повернули тіло британського волонтера Пола Урі, якого з квітня до липня 2022 року утримували в полоні в тимчасово окупованому Донецьку. У вбитого відсутні частини тіла, є численні порізи та сліди катувань.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, перемовини про повернення тіла Пола Урі тривали понад півтора місяця. Тіло волонтера відправлять на судмедекспертизу, яка встановить причину смерті. Посольство Великої Британії в Україні уже поінформували.

«Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я вже сьогодні можу відповідально казати про те, що така смерть була насильницька. Людина просто не може витримати такі катування. Я бачив фото тіла загиблого, і в, будь-кого, хто це побачить сумнівів не залишиться», — зазначив Дмитро Лубінець.

Він додав, що вбивство Пола Урі — воєнний злочин, який стане ще одним доказом під час трибуналу над російським політичним та військовим керівництвом, зокрема, над президентом рф володимиром путіним.