Україна анулювала ліцензії російського букмекера 1xBet. Перед цим українці підписали відповідну петицію
- Автор:
- Софія Телішевська
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Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала ліцензії компанії «ТБК» на букмекерську діяльність та онлайн-казино. В Україні ця компанія використовує бренд російського букмекера 1xBet.
Про це повідомила пресслужба комісії.
Там кажуть, що Бюро економічної безпеки передало їм інформацію, яка допомогла виявити недостовірні відомості у документах «ТБК».
Неправдивою виявилася інформація про те, що компанія не діє в інтересах росії або її резидентів.
- Президент Володимир Зеленський 5 серпня відповів на петицію про заборону діяльності в Україні букмекерської компанії 1xBet. Він доручив премʼєр-міністру Денису Шмигалю та правоохоронцям розглянути це питання.
- Ініціатор петиції Василь Лебєдєв оприлюднив петицію 8 липня. Він вимагав, аби Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей провела перевірку роботи цього оператора азартних ігор в Україні, зафіксувала порушення в його діях та заборонила роботу 1xBet.