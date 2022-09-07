Netflix перезапустить «Телепузиків»

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Teletubbies / Twitter

Netflix перезапускає мультфільм про телепузиків у межах низки шоу для маленьких дітей. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

За класикою в мультфільмі будуть чотири телепузики, які взаємодіють між собою і відкривають свій світ. Оповідачем стане актор Тітус Берджесс. Прем’єра «Телепузиків» запланована на 14 листопада.

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Також для дошкільнят на Netflix буде Spirit Rangers (10 листопада) про трьох братів і сестер, які допомагають захищати землю національного парку, який вони називають своїм домом, а також мультфільм «Влада принцеси», заснований на книзі «Принцеси носять штани».

Перезапуск «Телепузиків» — це одна з небагатьох нових версій дитячих шоу 1990-х і початку 2000-х років. Серіал з’явився на BBC у 1997 році, а рік потому вперше вийшов у ефір у Сполучених Штатах. У 1999 році правий телепропагандист Джеррі Фолвелл звинуватив шоу у нав’язуванні ЛГБТК-пропаганди дітям через те, що Тінкі Вінкі носить сумку і тому, що «він фіолетовий — колір гей-прайду; а його антена має форму трикутника — символ гей-прайду».

У 2009 році творці дитячих передач на BBC зізнались, що вигадували сюжети та героїв своїх програм (у тому числі «Телепузиків») під впливом кокаїну та інших наркотиків (креку та героїну).

У листопаді 2015 року вийшло продовження «Телепузиків», яке тривало до жовтня 2018 року. У 2017 році вони випустили альбом Big Hugs із музикою з нового епізоду.