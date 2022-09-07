Bild: Німеччина відмовилася передати ЗСУ бронеавтомобілі Dingo

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OSCE Parliamentary Assembly / Flickr

Німеччина ще на початку війни відмовилася передавати Україні бронеавтомобілі Dingo та схоже, не має наміру постачати їх і в майбутньому.

Про це повідомив журналіст німецького ресурсу Bild Юліан Ріпке, посилаючись на секретні документи Міноборони Німеччини.

Наразі країна має в розпорядженні понад 500 транспортних засобів повного захисту Dingo. Їх використовують для тренувань та навчань, а також під час проведення операцій.

«Можливу передачу Dingo розглядали ще на ранній стадії війни в Україні, але ідею відхилили через власні потреби», — йдеться в документі.

На початку березня Україна вже запитувала із запасів Бундесверу бронетранспортери Dingo та розвідувальні машини Fennek, але отримала відмову. Загалом 700 машин обох типів перебувають в експлуатації Бундесверу, але поки не залучені в жодній бойовій операції.

На цю інформацію відреагував експосол Україні в Німеччині Андрій Мельник. Він закликав міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт зупинити блокаду та постачити частину наявних 500 машин Dingo в Україну.