ЗСУ вдарили по баржі з окупантами та двома БМП на борту
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- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
ЗСУ знищили баржу з окупантами та бойовою технікою під час їхньої спроби налагодити альтернативну переправу в районі окупованого міста Гола Пристань Скадовського району Херсонської області.
«Підтверджені втрати ворога становлять 30 рашистів та дві бойові машини піхоти», — повідомляє ОК «Південь».
Крім того, під час спроби атакувати українські позиції вдалося збити ударний гелікоптер К-52 противника, а в Бериславському районі — знищити ворожий склад боєприпасів.
Також командування підтверджує, що проїзд дамбою Каховського водосховища неможливий.
«Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогові провести ремонтні роботи», — йдеться в повідомленні.
- Нещодавно Херсонська обладміністрація повідомляла, що в окупантів паніка, і вони почали вивозити сімʼї з міста. Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім писав, що весь керівний склад росіян переміщується за Дніпро, залишивши війська на правому березі.